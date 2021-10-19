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19 жовтня 2021, 11:08 11

СБУ вже не хоче арештовувати тещу Шарія

19 жовтня 2021, 11:08 11
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з відкритих джерел
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Суд не розглядав питання про обрання запобіжного заходу тещі блогера Анатолія Шарія Аллі Бондаренко

"Жодній з осіб, яким повідомили про підозру, не передбачено обрання запобіжного заходу", - повідомив Українським новинам представник прокуратури.

За його словами, запобіжний захід не обирався ні тещі Шарія, ні журналістці Анастасії Бєлоглазовій.

Він зазначив, що сьогодні матеріали по трьох з чотирьох фігурантів буде передано до суду.

Служба безпеки України мала намір просити суд обрати тещі блогера Анатолія Шарія Аллі Бондаренко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила тещі Шарія про підозру в підробці документів про перереєстрацію політичної партії.

За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "покупку" даної політичної сили і про обрання її керівником.

Підозру оголошено по ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу ("підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції проти інформаційного агентства "Шарій.net", Анатолія Шарія, його дружини Ольги (Бондаренко) Шарій, а також Алли Бондаренко.

суд домашній арешт кримінальна справа партія підробка

 
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