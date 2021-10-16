РНБО запровадила санкції проти російських супермаркетів MERE

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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила санкції проти російської компанії MERE. Останній в Україні супермаркет буде закритий

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, російська компанія піде з України. Останній магазин MERE, як уточнив секретар РНБО, залишився і досі працює в Білій Церкві.

Застосовано санкції щодо компанії MERE. Вона після засідання РНБО не зможе працювати на території нашої країни, - сказав Данілов.

На уточнюючі питання про закриття супермаркетів, секретар РНБО додав, що "вони працюють в Криму, і саме тому потрапили під наші санкції".

Як повідомлялося, затверджений План оборони України.

Також РНБО просить Кабмін перевірити керівництво Мінекології.

Раніше Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів.