РНБО запровадила санкції проти російських супермаркетів MERE
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила санкції проти російської компанії MERE. Останній в Україні супермаркет буде закритий
Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.
За його словами, російська компанія піде з України. Останній магазин MERE, як уточнив секретар РНБО, залишився і досі працює в Білій Церкві.
Застосовано санкції щодо компанії MERE. Вона після засідання РНБО не зможе працювати на території нашої країни, - сказав Данілов.
На уточнюючі питання про закриття супермаркетів, секретар РНБО додав, що "вони працюють в Криму, і саме тому потрапили під наші санкції".
Як повідомлялося, затверджений План оборони України.
Також РНБО просить Кабмін перевірити керівництво Мінекології.
Раніше Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів.
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