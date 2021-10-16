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16 жовтня 2021, 11:03 138

РНБО просить Кабмін перевірити керівництво Мінекології

16 жовтня 2021, 11:03 138
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Фото з відкритих джерел
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Під час засідання 15 жовтня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) звернулася до Кабінету міністрів. Уряд попросили перевірити якість роботи керівництва одного з міністерств

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Мова йде про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Питання його роботи можуть розглядати вже на найближчому засіданні уряду.

Міністерство недостатньо виконує укази президента. РНБО звернулася до прем'єр-міністра з проханням розглянути питання якості роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряді, - сказав Данілов.

Як повідомлялося, Зеленський вивів Разумкова з РНБО.

Також наприкінці минулого року стало відомо, що в Мінекології хочуть прив’язати екологічні збитки в анексованому Криму до воєнних злочинів.

Кабмін РНБО екологія перевірки Олексій Данилов Минэкоэнерго

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