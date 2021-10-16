СНБО ввел санкции против российских супермаркетов MERE

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил санкции против российской компании MERE. Последний в Украине супермаркет будет закрыт

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, российская компания уйдет из Украины. Последний магазин MERE, как уточнил секретарь СНБО, остался и до сих пор работает в Белой Церкви.

Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны, - сказал Данилов.

На уточняющие вопросы о закрытии супермаркетов, секретарь СНБО добавил, что "они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции".

Как сообщалось, утвержден План обороны Украины.

Также СНБО просит Кабмин проверить руководство Минэкологии.