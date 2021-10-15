Зеленський вивів Разумкова з РНБО
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки та оборони ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.
Цим же документом, до складу РНБО введено Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича - Голову Верховної Ради України (за згодою),вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д.Разумкова", - зазначається в указі.
Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Відповідний проєкт постанови підтримали 284 депутати.
Наступного дня 261 депутат очікувано підтримав призначення його наступником першого віце-спікера Руслана Стефанчука