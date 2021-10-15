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15 жовтня 2021, 14:32 7

Зеленський вивів Разумкова з РНБО

15 жовтня 2021, 14:32 7
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки та оборони ексспікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Цим же документом, до складу РНБО введено Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича - Голову Верховної Ради України (за згодою),вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д.Разумкова", - зазначається в указі.

Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Відповідний проєкт постанови підтримали 284 депутати.

Наступного дня 261 депутат очікувано підтримав призначення його наступником першого віце-спікера Руслана Стефанчука

РНБО спікер Верховна Рада президент депутати

 
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