Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів

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Інформація про відкриття в Україні російської мережі супермаркетів Mere не відповідає дійсності, однак до місцевої влади, яка буде цьому сприяти, застосують відповідні заходи

Як повідомляє "РБК-Україна”, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Під час форуму "Україна 30" його попросили прокоментувати інформацію, що в червні у Миколаєві відновить роботу мережа російських супермаркетів Mere.

Данілов заявив, що це неперевірена інформація, яка "починається з невизначених ресурсів".

Як це взагалі можливо, це чисто провокаційні речі. Якщо не дай бог якась міська влада дозволить цим хлопам працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо... Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова йде про Миколаєв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи, - ред.), тому що без їх рішення цього зробити не можна", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РНБО хоче перевірити українців, які знаходяться під санкціями США.