Смерть нардепа Полякова: среди вещей погибшего нашли два катетера с неизвестным веществом

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Среди личных вещей народного депутата Антона Полякова, который погиб в Киеве в ночь на 8 октября нашли два образца катетеров с веществом бурого цвета, содержание которого пока устанавливает экспертиза

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Каким образом в организм народного депутата попал метадон - выясняет следствие. Хочу подчеркнуть, что во время осмотра тела покойного на тот момент народного депутата, среди его личных вещей, были обнаружены наличные деньги в сумме около 10 тысяч гривен и 800 долларов, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество, мы так же исследуем", – сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, по данному делу уже проведено большое количество следственно-оперативных действий. Он также отметил, что сотрудники патрульной полиции сразу отреагировали на нарушение Правил дорожного движения водителем такси, в котором находился народный депутат.

"На видео зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливают конкретный автомобиль, работают с включенными боди-камерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем привлечены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем к ним присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, по делу допрошены дополнительные свидетели. Также выясняется как метадон попал в организм Антона Полякова. Кроме этого, первый замминистра добавил, что сам метадон не несет смертельной опасности.

Ранее спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал, что по результатам судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Напомним, в ночь на 8 октября 2021 года, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, который остановили сотрудники патрульной полиции из-за нарушения ПДД.

По словам водителя такси известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя пока допрашивают.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что по результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции сообщили, что рассматривают версии смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.