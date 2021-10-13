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13 жовтня 2021, 13:04 1375

Київ не планує переносити канікули у школах - КМДА

13 жовтня 2021, 13:04 1375
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з відкритих джерел
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Київ не планує переносити канікули в школах з 25 жовтня на більш ранній час, 18 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

"Канікули за планом - з 25 жовтня", - повідомили у відомстві.

В адміністрації додали, що жодного рішення щодо перенесення вакацій наразі не ухвалювалося.

Осінні канікули для учнів шкіл в Україні почнуться раніше, в різних містах школярі підуть на відпочинок з різницею в кілька днів.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

У Кабміні заявили, що вчителі не будуть урізати зарплати при дистанційному навчанні.

канікули Київ школи МОЗ Кабмін

 
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