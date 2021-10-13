Київ не планує переносити канікули у школах - КМДА
Київ не планує переносити канікули в школах з 25 жовтня на більш ранній час, 18 жовтня
Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини.
"Канікули за планом - з 25 жовтня", - повідомили у відомстві.
В адміністрації додали, що жодного рішення щодо перенесення вакацій наразі не ухвалювалося.
Осінні канікули для учнів шкіл в Україні почнуться раніше, в різних містах школярі підуть на відпочинок з різницею в кілька днів.
Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.
У Кабміні заявили, що вчителі не будуть урізати зарплати при дистанційному навчанні.