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13 жовтня 2021, 10:29 38

Педагогів без щеплення проти COVID відсторонять від роботи - Ляшко

13 жовтня 2021, 10:29 38
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що у випадку якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Віктор Ляшко нагадав, що освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи.

Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей”, – наголосив міністр.

Міністр пояснив, що ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID.

Нагадаємо, 12 жовтня в Україні виявили 16 309 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288.

Віктор Ляшко карантин вакцинація діти учителя освіта

 
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