Одобрен проект новой редакции Закона Украины "О дошкольном образовании”
Правительством одобрен проект новой редакции Закона Украины "О дошкольном образовании”
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Министр выделил главные тезисы документа.
Этим документом прежде всего МОН предлагает:
ввести интернатуру для молодых специалистов сферы дошкольника;
реализовать принцип "деньги ходят за ребенком";
воплотить в жизнь академическую автономию учреждений дошкольного образования и упорядочить их типологию, - отметил Шкарлет.
Как сообщалось, Минобразования ввело электронные свидетельства о начальном образовании.
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