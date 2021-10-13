Одобрен проект новой редакции Закона Украины "О дошкольном образовании”

Одесский городской голова стал фигурантом очередного уголовного дела. Впрочем, вполне может оказаться, что вовсе не Геннадий Труханов является главной мишенью в этой истории

Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника

07 октября 2021

Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки

Верховная Рада прогнозируемо уволила своего руководителя. И, как заявил сам теперь уже экс-спикер Дмитрий Разумков, сняла все препятствия для начала его самостоятельной политической карьеры - вплоть д...