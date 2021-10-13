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13 октября 2021, 20:15 11

Одобрен проект новой редакции Закона Украины "О дошкольном образовании”

13 октября 2021, 20:15 11
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Фото из открытых источников
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Правительством одобрен проект новой редакции Закона Украины "О дошкольном образовании”

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Министр выделил главные тезисы документа.

Этим документом прежде всего МОН предлагает:

ввести интернатуру для молодых специалистов сферы дошкольника;

реализовать принцип "деньги ходят за ребенком";

воплотить в жизнь академическую автономию учреждений дошкольного образования и упорядочить их типологию, - отметил Шкарлет.

Как сообщалось, Минобразования ввело электронные свидетельства о начальном образовании.

Раньше стало известно, как будет проходить ГИА для выпускников школ 2022-го года.

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