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02 липня 2021, 17:38 970

Стало відомо, як проходитиме ДПА для випускників шкіл 2022-го року

02 липня 2021, 17:38 970
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Фото з відкритих джерел
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У 2022 році випускники шкіл проходитимуть обов'язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох предметів

Про це сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає RegioNews з посиланням на ZN.ua.

Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів. Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір, - сказав Бойко.

Він зазначив, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.

Як повідомлялося, цього року випускники звільнялися від проходження ДПА. Відповідний закон ухвалила Рада.

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