МІносвіти рекомендує школярів достроково відправити на канікули

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Міністерство освіти рекомендує розпочати осінні канікули у школах на тиждень раніше

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра освіти Сергія Шкарлета

"Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і пропозиції МОЗ, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18.10.21", - зазначив міністр

У своєму листі МОН також звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН", - додав міністр.

Нагадаємо, що у Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендували Міністерству освіти і науки перенести початок осінніх канікул з 25 на 18 жовтня

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, це дозволить "стримати активний епідпроцес", який зараз фіксується в Україні. Однак, скільки триватимуть такі канікули поки що невідомо.