При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу

Фото з відкритих джерел

Офіс із захисту бізнесу, який створили при Міністерстві внутрішніх справ, захищатиме бізнес від неринкових методів конкуренції та можливих зловживань з боку представників правоохоронних органів

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

Міністр визначив як пріоритет захист бізнесу від неринкових методів конкуренції та можливих зловживань з боку представників правоохоронних органів.

Третє, за його словами, це створення більш сприятливих умов для заходу іноземних інвестицій в Україну.

Саме тому йдеться насамперед про певну неформальну робочу групу, діяльність якої міністр доручив саме мені. Ми визначили контактну персону в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як з бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні, - повідомив Єнін.

За його словами, це насамперед майданчик для діалогу. Міністр, повідомив Єнін, чітко позначив пріоритети для захисту бізнесу.

Про що, наприклад, йдеться? Дуже часто ми стикаємося з базовими порушеннями прав людини в рамках кримінального провадження. Дуже часто ми, наприклад, бачимо, що населення мало довіряє тому поліцейському, з яким стикається. Саме тому ми впроваджуємо нові елементи, - додав він.

Як повідомлялося, у Маріуполі затримали наркоділка, який пропонував співробітнику СБУ "кришувати" його бізнес.

Також відомо, що у квітні у Раді зареєстрували законопроєкт щодо підтримки бізнесу на період локдауну.