Кабмін призначив нового очільника Державної міграційної служби
Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України, звільнивши її з посади заступниці керівника служби
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Крім цього уряд призначив Кучеру Олексія Володимировича - головою Державної регуляторної служби України.
Кабмін також звільнив Науменко Наталію Миколаївну з поста першого заступника голови ДМСУ
Крім цього урядовці погодили звільнення Луценка Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.
Нагадаємо, в кінці вересня Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови ДМСУ.