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11 жовтня 2021, 20:51 21

Кабмін призначив нового очільника Державної міграційної служби

11 жовтня 2021, 20:51 21
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з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України, звільнивши її з посади заступниці керівника служби

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Крім цього уряд призначив Кучеру Олексія Володимировича - головою Державної регуляторної служби України.

Кабмін також звільнив Науменко Наталію Миколаївну з поста першого заступника голови ДМСУ

Крім цього урядовці погодили звільнення Луценка Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.

Нагадаємо, в кінці вересня Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови ДМСУ.

Кабмін призначення міграційна служба Чернігівська область регулятор

 
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