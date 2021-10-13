Назначен уполномоченный по правам защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский учредил должность уполномоченного по правам защитников Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
На эту должность назначена советник офиса президента Алена Вербицкая.
Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников, - говорится в Указе Президента.
Вербицкая также является главной Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
Как сообщалось, сегодня же президент назначил новых судей в ВСУ.
Также нардеп от "Слуги народа" готова возглавить министерство обороны.
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