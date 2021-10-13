Олег Ляшко має намір балотуватися по округу, від якого пройшов померлий Поляков – ЗМІ

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По округу 206 в Чернігівській області, за яким зайшов до Верховної Ради померлий минулого тижня нардеп Антон Поляков, хоче балотуватися лідер "Радикальної партії України" Олег Ляшко

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в його оточенні.

Лідер радикалів вже намагався потрапити в Раду в минулому році по округу в тій же Чернігівській області, який звільнився після загибелі нардепа Валерія Давиденка (за офіційною версією він застрелився). Однак Ляшко програв кандидату від "Слуги народу" і зараз він хотів би взяти реванш.

Поки він вивчає ситуацію. Але дуже хоче піти. Багато чого буде залежати від того, кого виставлять "слуги" на цей округ. Вони вже почали кастинг кандидатів, - говорить джерело.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.