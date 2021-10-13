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13 октября 2021, 15:24 232

Олег Ляшко намерен баллотироваться по округу, от которого прошел умерший Поляков – СМИ

13 октября 2021, 15:24 232
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Фото из открытых источников
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По округу 206 в Черниговской области, по которому зашел в Верховную Раду умерший на прошлой неделе нардеп Антон Поляков, хочет баллотироваться лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в его окружении.

Лидер радикалов уже пытался попасть в Раду в прошлом году по округу в той же Черниговской области, который уволился после гибели нардепа Валерия Давыденко (по официальной версии он застрелился). Однако Ляшко проиграл кандидату от "Слуги народа" и сейчас он хотел бы взять реванш.

Пока он изучает ситуацию. Но очень хочет идти. Многое будет зависеть от того, кого выставят "слуги" на этот округ. Они уже начали кастинг кандидатов, - говорит источник.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Также стало известно, когда могут состояться выборы в округе, по которому баллотировался Антон Поляков.

выборы нардеп Олег Ляшко Антон Поляков

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