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13 жовтня 2021, 11:43 36

Більшість депутатів не підтримує перенесення виборів - спікер

13 жовтня 2021, 11:43 36
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з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не очікує перенесення виборів, оскільки відповідну ідею не підтримує більшість депутатів

Як передає RegioNews про це він заявив на брифінгу у середу.

На запитання журналістів чи можливе перенесення виборів, Стефанчук нагадав, що це потребує внесення змін до Конституції.

"Я переконаний, що у парламенті немає голосів за подібну ініціативу", - резюмував спікер.

У владних коридорах обговорюється перенесення виборів. спочатку провести президентські вибори, а парламентські – пізніше.

Серед варіантів проведення дочасних президентських виборів у 2022 році.

спікер Конституція вибори депутати

 
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