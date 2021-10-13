Більшість депутатів не підтримує перенесення виборів - спікер

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не очікує перенесення виборів, оскільки відповідну ідею не підтримує більшість депутатів

Як передає RegioNews про це він заявив на брифінгу у середу.

На запитання журналістів чи можливе перенесення виборів, Стефанчук нагадав, що це потребує внесення змін до Конституції.

"Я переконаний, що у парламенті немає голосів за подібну ініціативу", - резюмував спікер.

У владних коридорах обговорюється перенесення виборів. спочатку провести президентські вибори, а парламентські – пізніше.

Серед варіантів проведення дочасних президентських виборів у 2022 році.