Більшість депутатів не підтримує перенесення виборів - спікер
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не очікує перенесення виборів, оскільки відповідну ідею не підтримує більшість депутатів
Як передає RegioNews про це він заявив на брифінгу у середу.
На запитання журналістів чи можливе перенесення виборів, Стефанчук нагадав, що це потребує внесення змін до Конституції.
"Я переконаний, що у парламенті немає голосів за подібну ініціативу", - резюмував спікер.
У владних коридорах обговорюється перенесення виборів. спочатку провести президентські вибори, а парламентські – пізніше.
Серед варіантів проведення дочасних президентських виборів у 2022 році.
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