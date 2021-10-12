ЦВК скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів у нардепи на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) 31 жовтня

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, повідомляє RegioNews.

Скасувати реєстрацію кандидатів у народні депутати України Колихаєва Юрія Анатолійовича та Лагути Геннадія Борисовича, які балотуються в одномандатному виборчому окрузі № 184 в порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня, - зачитав текст постанови член ЦВК Сергій Постівий.

Також комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати самовисуванця в ОВО № 197 Віктора Олександровича Шевченка.

За словами Постівого, підставою для скасування реєстрації вказаних кандидатів стало подання ними 12 жовтня заяв про відмову від балотування.

Як повідомлялося, сьогодні у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи на майбутніх виборах 31 жовтня.