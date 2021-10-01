Стало відомо, що розглядатиме Верховна Рада наступного тижня

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На наступному тижні, починаючи з вівторка, Рада планує розглянути 12 постанов про скасування голосування за “антиолігархічний” закон № 5599 та низку інших законопроєктів

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Зокрема, у вівторок також розглянуть закон про кредити аграріям № 3205-1, під який підв’язані транш Світового Банку на близько 350 млн доларів та банківські закони для програми МВФ №№ 5852, 5853.

У середу нардепи розглянуть:

у другому читанні антитютюновий законопроєкт,

законопроєкт № 3881 про збільшення мінімальної суми аліментів,

№ 5555: законопроєкт залучення медіатора для вирішення трудових спорів.

Також, президент пропонує додати 28 липня як святковий день у трудовий календар.

У четвер на розгляд винесуть законопроєкти, які не встигли розглянути раніше. Серед них:

№ 5719 про розподіл 5% роздрібного акцизу на тютюн відразу до місцевих бюджетів. У №5600 комітет прийняв, що акциз будуть платити не реалізатори, а виробники,

посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору №№ 4278, 4279 (друге читання) без тютюнових правок,

№ 4612 про дозвіл на травматичну зброю для адвокатів

№ 5067 про передачу справ з оскарженням рішень центральних органів влади з ОАСК до Верховного Суду,

зміни в адміністративному і кримінальному кодексах за повноваженнями БЕБ № 3959-1,

законопроєкт № 2805-д про аграрні розписки.

Ще в четвер стоїть № 5600, але, як і писав раніше, його швидше за все знімуть, — написав Железняк.

У п’ятницю депутати розглянуть:

800 мільйонів на закупівлю кисневих станцій для лікарень,

антіплагіатні законопроекти № 3758 і № 5461.

Як повідомлялося, Разумков заявив що підпише законопроєкт про олігархів.

Також відомо, що у Раду подали вже 10 постанов про скасування голосування за деолігархічний закон.