Разумков заявив що підпише законопроєкт про олігархів

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підпише закон про олігархів і направить його на підпис президенту Володимиру Зеленському хоча і вважає, що він був проголосований з порушенням Регламенту Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це керівник парламенту заявив під час брифінгу після завершення Конгресу місцевої та регіональної влади.

"Я підпишу той закон, який був проголосований в стінах Верховної Ради і за який віддали голоси 279 народних депутатів", і спрямую президенту для того, щоб потім ніхто не говорив, що хтось грає на руку олігархам...А потім подивимося, хто дійсно займає позицію і хоче, щоб цей закон запрацював. Або зараз будуть шукати механізми, щоб його заблокувати або на рівні ВР або на рівні офісу Президента", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада прийняла законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

У той же час, перший віце-спікер Руслан Стефанчук зачитав зміни, які слід змінити в стенограмі законопроекту щодо законопроекту про олігархів. У більшості вважають, що цього достатньо для того, щоб законопроект підписали спікер парламенту і президент, після чого він набуде чинності.