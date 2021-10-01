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01 октября 2021, 17:25 6

Стало известно, что будет рассматривать Верховная Рада на следующей неделе

01 октября 2021, 17:25 6
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Фото из открытых источников
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На следующей неделе, начиная со вторника, Рада планирует рассмотреть 12 постановлений об отмене голосования за “антиолигархический” закон № 5599 и ряд других законопроектов

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В частности, во вторник также рассмотрят закон о кредитах аграриям № 3205-1, под который подвязаны транш Всемирного банка на около 350 млн долларов и банковские законы для программы МВФ №№ 5852, 5853.

В среду нардепы рассмотрят:

во втором чтении антитабачный законопроект,

законопроект № 3881 об увеличении минимальной суммы алиментов,

№ 5555: законопроект привлечения медиатора для разрешения трудовых споров.

Также, президент предлагает добавить 28 июля как праздничный день в трудовой календарь.

В четверг на рассмотрение вынесут законопроекты, которые не успели рассмотреть ранее. Среди них:

№ 5719 о распределении 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты. В №5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а производители,

посылки из-за границы до 150 евро без НДС и таможенной пошлины №№ 4278, 4279 (второе чтение) без табачных правок,

№ 4612 о разрешении на травматическое оружие для адвокатов

№ 5067 о передаче дел с обжалованием решений центральных органов власти из ОАСК в Верховный суд,

изменения в административном и уголовном кодексах по полномочиям БЭБ № 3959-1,

законопроект № 2805-д об аграрных расписках.

Еще в четверг стоит № 5600, но, как и писал ранее, его скорее всего снимут, — написал Железняк.

В пятницу депутаты рассмотрят:

800 миллионов на закупку кислородных станций для больниц,

антиплагиатные законопроекты № 3758 и № 5461.

Как сообщалось, Разумков заявил что подпишет законопроект об олигархах.

Также известно, что в Раду подали уже 10 постановлений об отмене голосования за деолигархичный закон.

Верховная Рада законопроект депутаты повестка дня Ярослав Железняк

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