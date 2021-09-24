У Раду подали вже 10 постанов про скасування голосування за деолігархічний закон

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У Верховній Раді зареєстровано десять проєктів постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня про ухвалення проєкту закону №5599 про олігархів

Як свідчить інформація на сайті парламенту, проєкти постанов подали депутати з фракції "Європейська Солідарність", пише RegioNews.

Як зазначається пояснювальній записці до проєкту депутата Олега Синютки, ухвалення рішення "відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради України", який передбачає, що депутату, який вніс пропозицію чи поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення.

Депутат нагадав, що під час обговорення зазначеного питання члени фракції "Європейська Солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз’ясненні внесених пропозицій.

"Однак в супереч вимогам Регламенту Верховної ради України головуючий проігнорував ці пропозиції і поставив на голосування в другому читанні та в цілому проекту закону №5599, чим порушив діючи норми Регламенту", - йдеться в записці.

Тому зазначене питання не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб, вважає депутат.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.

24 вересня стало відомо, що закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову.

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