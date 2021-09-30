Закон про олігархів знову направлять до Венеціанської комісії - Разумков

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Після підписання президентом Володимиром Зеленським закону "про олігархів" його направлять на вивчення Венеціанської комісії

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги", - розповів Разумков.

Він додав, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що для виправлення колізії у законі "про олігархів", президент Володимир Зеленський має його ветувати та повернути до парламенту з пропозиціями.