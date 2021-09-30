08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
09:11  30 вересня
В горах на Львівщині перекинувся туристичний автобус: є постраждалі
08:09  30 вересня
В ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 10:12 53

Закон про олігархів знову направлять до Венеціанської комісії - Разумков

30 вересня 2021, 10:12 53
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після підписання президентом Володимиром Зеленським закону "про олігархів" його направлять на вивчення Венеціанської комісії

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги", - розповів Разумков.

Він додав, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що для виправлення колізії у законі "про олігархів", президент Володимир Зеленський має його ветувати та повернути до парламенту з пропозиціями.

Дмитро Разумков закон законопроєкт олігархи президент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua