Зеленський подав до парламенту проєкти законів про правовий й соцзахист політв'язнів

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про соціальний і правовий захист політв'язнів та членів їхніх сімей

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Зокрема, глава держави вніс на розгляд Ради проєкт закону "Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи в результаті збройної агресії проти України, і членів їх сімей". Документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які перебувають в ув'язненні в результаті збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Законопроєкт передбачає створення комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Зокрема, їй надається право подання запитів для отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення з зазначеного питання.

Президент також вніс до Ради два законопроєкти, пов'язані з вищезазначеним. Перший передбачає введення адміністративної відповідальності за невиконання вимог комісії. Другий передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо доходів, отриманих відповідно до Закону Про соціальний і правовий захист політв'язнів та членів їх сімей.

Раніше повідомлялося, що українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч.