Зеленського очікують в Трускавці на засіданні фракції в суботу
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в суботу в Трускавці Львівської області
Про це повідомив народний депутат Микита Потураєв, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання кореспондента агентства, парламентарій підтвердив інформацію про те, що глава держави приєднається до роботи в межах цього засідання 2 жовтня. Водночас він не зміг точно сказати, чи відповідає дійсності інформація про те, що президент проведе на засіданні приблизно півтори години.
Я думаю, ви дійшли такого висновку, тому що в програмі на ці Q&A, тобто запитання-відповіді з президентом, відведено півтори години. Але це не означає, що він буде присутній тільки цей час, - сказав Потураєв.
Він також уточнив, що основне навантаження під час засідання фракції буде саме в суботу.
Завтра основне - це робота в групах зі стратегічних напрямів, це така проектна робота, - додав депутат.
Як повідомлялося, у "Слузі народу" розповіли, де відбудеться "велике засідання фракції" - 1-2 жовтня у Трускавці, так звана "велика фракція".
Також відомо, що Разумкова не запросили на нараду "Слуги народу" з президентом.
Окрім цього, трапився скандал зі "слугами" в потязі до Трускавця: з вагона з нардепами "відселили" двох журналісток.