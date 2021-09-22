Разумкова не запросили на нараду "Слуги народу" з президентом

з відкритих джерел

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили на нараду фракції "Слуга народу" за участю Президента Володимира Зеленського у Трускавці.

Як передає RegioNews про це керівник парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів

"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - зазначив Разумков.

Він також заперечив фундаментальний конфлікт з партією "Слуга народу"

На запитання про стан здоров’я, очільник парламенту зауважив, що почувається нормально.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Пізніше в партії підтвердили, що партія збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників усіх гілок влади.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключив жорстких рішень стосовно Разумкова, зокрема через позицію спікера стосовно законопроєкту про олігархів.