Жоден депутат поки не підписався за звільнення Разумкова-Арахамія

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Підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова в даний час не збираються

Про це в коментарі журналістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Цензор.

Він нагадав, що тільки взяв підписні листи до ВР.

"Я вам наведу приклад, який мало хто з вас знає. Скажімо так, є один чиновник Кабміну, за яким 1,5 роки тому ми взяли підписні листи, зібрали, але він досі на роботі", - зазначив нардеп.

Глава фракції "СН" заперечує, що прохання про видачу підписних листів - це тиск на спікера.

"Насправді новина по Разумкову повинна з'явитися тоді, коли хтось приніс підписані підписні листи і зареєстрував у ВР. Ось тоді повинні бути всі ці шоу - давайте обговорювати. Зараз просто взяв підписні листи. Все", - заявив політик.

Нардеп також запевнив, що в підписних листах немає жодного підпису, навіть його. Арахамія додав, що поки не цікавився думкою колег по фракції щодо звільнення Разумкова.

"А ось переляканість з цього приводу, це якось дивно, якщо людина в собі впевнений. Я ось, наприклад не боюся, якщо хтось піде і буде знімати Арахамію. Будь ласка, займайтеся", - додав керівник пропрезидентської фракції

За словами Арахамії, у нього є політичні розбіжності зі спікером, особливо за законом про деолігархізацію.

Нагадаємо, що 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера. Перший раз він це зробив від імені фракції. Однак пізніше повторно попросив підписні листи як депутат..