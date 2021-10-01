Зеленского ждут в Трускавце на заседании фракции в субботу
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в выездном заседании фракции "Слуга народа" в субботу в Трускавце Львовской области
Об этом сообщил народный депутат Никита Потураев, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос корреспондента агентства, парламентарий подтвердил информацию о том, что глава государства присоединится к работе в рамках этого заседания 2 октября. В то же время он не смог точно сказать, соответствует ли действительности информация о том, что президент проведет на заседании примерно полтора часа.
Я думаю, вы пришли к такому выводу, потому что в программе на эти Q&A, то есть вопросы-ответы с президентом, отведено полтора часа. Но это не значит, что он будет присутствовать только это время, - сказал Потураев.
Он также уточнил, что основная нагрузка во время заседания фракции будет именно в субботу.
Завтра основное - это работа в группах по стратегическим направлениям, это такая проектная работа, - добавил депутат.
Как сообщалось, в "Слуге народа" рассказали, где состоится "большое заседание фракции" - 1-2 октября в Трускавце, так называемая "большая фракция".
Также известно, что Разумкова не пригласили на совещание "Слуги народа" с президентом.
Кроме этого, случился скандал со "слугами" в поезде в Трускавец: из вагона с нардепами "отселили" двух журналисток.