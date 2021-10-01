Зеленского ждут в Трускавце на заседании фракции в субботу

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Об этом сообщил народный депутат Никита Потураев, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, парламентарий подтвердил информацию о том, что глава государства присоединится к работе в рамках этого заседания 2 октября. В то же время он не смог точно сказать, соответствует ли действительности информация о том, что президент проведет на заседании примерно полтора часа.

Я думаю, вы пришли к такому выводу, потому что в программе на эти Q&A, то есть вопросы-ответы с президентом, отведено полтора часа. Но это не значит, что он будет присутствовать только это время, - сказал Потураев.

Он также уточнил, что основная нагрузка во время заседания фракции будет именно в субботу.

Завтра основное - это работа в группах по стратегическим направлениям, это такая проектная работа, - добавил депутат.

Как сообщалось, в "Слуге народа" рассказали, где состоится "большое заседание фракции" - 1-2 октября в Трускавце, так называемая "большая фракция".