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27 вересня 2021, 16:46 16

У "Слузі народу" розповіли, де відбудеться "велике засідання фракції"

27 вересня 2021, 16:46 16
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з відкритих джерел
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1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція"

Про це пише RegioNews з посиланням на закритий телеграм партії "Слуга народу"

Планується, що зібрання за участі Президента України Володимира Зеленського відбудеться у готелі "Rixos Prykarpattya". На його території працюватиме медіацентр.

У Медіацентрі заплановані брифінги керівництва та представників партії чи фракції, а також запрошених гостей.

Детальна програма буде відома пізніше.

Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.

Нагадаємо,що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що на збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України, а також представників Кабінету міністрів та Офісу президента.

Збори планувалися спершу на 1-3 жовтня: у п'ятницю й суботу – основні події, у неділю – підбиття підсумків.

22 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що його не запросили на збори фракції у Трускавці. Корнієнко відповів, що це робоча нарада – і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення. Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, номер для очільника парламенту у Трускавці зарезервовано.

Влітку 2019 року партія "Слуга народу" проводила у Трускавці тренінг для своїх майбутніх народних депутатів.

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