Речник президента розповів, хто є ініціатором відставки Разумкова

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Відносини президента Володимира Зеленського і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова нормальні і глава держави не є ініціатором відставки голови парламенту

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Він повідомив, що Зеленський і Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію".

Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради, — зазначив Никифоров.

Як повідомлялося, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Також стало відомо, що в Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.

Згодом Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе.