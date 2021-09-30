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30 вересня 2021, 21:30 676

Речник президента розповів, хто є ініціатором відставки Разумкова

30 вересня 2021, 21:30 676
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Фото з відкритих джерел
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Відносини президента Володимира Зеленського і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова нормальні і глава держави не є ініціатором відставки голови парламенту

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Він повідомив, що Зеленський і Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію".

Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради, — зазначив Никифоров.

Як повідомлялося, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Також стало відомо, що в Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.

Згодом Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе.

Дмитро Разумков відставка Володимир Зеленський Давид Арахамія Сергій Никифоров

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