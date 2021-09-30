Призначений новий заступник глави МЗС
Заступником міністра закордонних справ став Микола Точицький
Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме, - написав Дмитро Кулеба.
Міністр також додав, що "у МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, який був чудовим заступником і буде не менш чудовим послом у Туреччині".
Тому Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи, - написав Кулеба.
Як відомо, Кабмін звільнив Василя Боднара з посади заступника міністра закордонних справ України 29 вересня.
Як повідомлялося, у МЗС пояснили, чому не розірвали дипломатичні відносини з Росією.