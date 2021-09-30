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30 вересня 2021, 18:49 7

Призначений новий заступник глави МЗС

30 вересня 2021, 18:49 7
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Фото з відкритих джерел
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Заступником міністра закордонних справ став Микола Точицький

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме, - написав Дмитро Кулеба.

Міністр також додав, що "у МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, який був чудовим заступником і буде не менш чудовим послом у Туреччині".

Тому Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи, - написав Кулеба.

Як відомо, Кабмін звільнив Василя Боднара з посади заступника міністра закордонних справ України 29 вересня.

Як повідомлялося, у МЗС пояснили, чому не розірвали дипломатичні відносини з Росією.

Раніше заступника Кулеби Єніна перевели з МЗС у МВС.

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