Кабмін звільнив очільника Державної міграційної служби

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Олексія Гончаренка.

Крім цього посади позбувся багаторічний заступника міністра закордонних справ Василь Боднар. Він стане послом України в Туреччині. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав ще влітку

Урядовці також поновили Химченка Сергія Миколайовича на посаді першого заступника Голови Державної служби експортного контролю України (поновлення на посаді з 22 жовтня 2014 р. на виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 серпня 2021 р. у справі No 826/17895/14). І одразу ж звільнив (вважати Химченка С. М. звільненим з посади 5 травня 2021 р. у зв’язку з досягненням ним 65-річного віку (пункт 7 частини першої статті 83 Закону України "Про державну службу”).

За інформацією ЗМІ напередодні у очільника ДМСУ та його заступників відбувалися обшуки. НАБУ підозрює його в крадіжці коштів на будівництво офісу служби