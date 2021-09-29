Розпочався конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Розпочався конкурс до наглядової ради "Укрзалізниці", який триватиме до 29 жовтня
Про це йдеться в оголошенні Номінаційного комітету на сайті Міністерства економіки, передає RegioNews.
Претенденти повинні мати повну цивільну дієздатність та профільну вищу освіту. Досвід роботи має становити щонайменше 10 років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема – від 5 років досвіду роботи як топпосадовця.
Також кандидати повинні відповідати вимогам незалежності згідно закону, володіти українською чи англійською, не мати зв’язків з підсанкційними особами (не працювати у їхніх компаніях, не мати ділових стосунків).
Щодо незалежності, то кандидат, зокрема не мав входити до правління УЗ протягом останніх 5 років. Протягом трьох років – бути аудитором або працівником Укрзалізниці.
Одна з вимог - готовність виконувати обов’язки члена наглядової ради понад 30 робочих днів на рік.
Документи подаються до 16:45, 29 жовтня 2021 року.
Як повідомлялося, Міністр інфраструктури пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової Ради "Укрзалізниці".
Раніше Кабмін припинив повноваження голови і трьох членів Наглядової ради Укрзалізниці не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.