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29 вересня 2021, 19:10 421

Розпочався конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"

29 вересня 2021, 19:10 421
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Фото з відкритих джерел
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Розпочався конкурс до наглядової ради "Укрзалізниці", який триватиме до 29 жовтня

Про це йдеться в оголошенні Номінаційного комітету на сайті Міністерства економіки, передає RegioNews.

Претенденти повинні мати повну цивільну дієздатність та профільну вищу освіту. Досвід роботи має становити щонайменше 10 років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема – від 5 років досвіду роботи як топпосадовця.

Також кандидати повинні відповідати вимогам незалежності згідно закону, володіти українською чи англійською, не мати зв’язків з підсанкційними особами (не працювати у їхніх компаніях, не мати ділових стосунків).

Щодо незалежності, то кандидат, зокрема не мав входити до правління УЗ протягом останніх 5 років. Протягом трьох років – бути аудитором або працівником Укрзалізниці.

Одна з вимог - готовність виконувати обов’язки члена наглядової ради понад 30 робочих днів на рік.

Документи подаються до 16:45, 29 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, Міністр інфраструктури пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової Ради "Укрзалізниці".

Раніше Кабмін припинив повноваження голови і трьох членів Наглядової ради Укрзалізниці не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

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