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30 сентября 2021, 18:49 5

Назначен новый замглавы МИД

30 сентября 2021, 18:49 5
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Фото из открытых источников
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Заместителем министра иностранных дел стал Николай Точицкий

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать, - написал Дмитрий Кулеба.

Министр также добавил, что "в МИД Николай возьмет на себя файлы Василия Боднаря, который был прекрасным заместителем и будет не менее замечательным послом в Турции".

Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю, - написал Кулеба.

Как известно, Кабмин уволил Василия Боднаря с должности заместителя министра иностранных дел Украины 29 сентября.

Как сообщалось, в МИД объяснили, почему не разорвали дипломатические отношения с Россией.

Раньше заместителя Кулебы Енина перевели из МИДа в МВД.

МИД Дмитрий Кулеба назначение заместитель кадры

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