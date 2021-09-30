Назначен новый замглавы МИД

Фото из открытых источников

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать, - написал Дмитрий Кулеба.

Министр также добавил, что "в МИД Николай возьмет на себя файлы Василия Боднаря, который был прекрасным заместителем и будет не менее замечательным послом в Турции".

Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю, - написал Кулеба.

Как известно, Кабмин уволил Василия Боднаря с должности заместителя министра иностранных дел Украины 29 сентября.

Как сообщалось, в МИД объяснили, почему не разорвали дипломатические отношения с Россией.

Раньше заместителя Кулебы Енина перевели из МИДа в МВД.