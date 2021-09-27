У МЗС пояснили, чому не розірвали дипломатичні відносини з Росією

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Україна розглядала варіант розриву дипломатичних відносин з Росією, однак не знайшлося жодної держави, яка б змогла захистити інтереси українців

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар в ефірі телеканалу "Дом" заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

За його словами, офіційний Київ розглядав варіант розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, але для цього необхідно було функції щодо захисту громадян України передати іншій державі, яка представлена в Москві.

"Ми проводили "зондування" позицій, жодна з країн, яка представлена в Москві, не погодилася представляти наші інтереси, враховуючи таку кількість роботи, яку потрібно було б робити, щоби забезпечити інтереси наших громадян... Візьмемо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією після війни 2008 року, її інтереси представляє Швейцарія. Та якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця", - пояснив заступник міністра.

Боднар підкреслив, що і зараз значна кількість громадян України залишається в Росії. Крім того, в російських в'язницях перебувають політв'язні з окупованого Криму, яким вкрай необхідна допомога, зокрема і дипломатів.

"Здебільшого наша дипломатична присутність там концентрується на консульській роботі. Тобто консули забезпечують наших громадян документами, відвідують в тюрмах, а їх там сидить кілька тисяч, і плюс — політичні заручники Кремля з Криму, це представлення наших інтересів у судах, в інших інституціях. Тобто цей практичний вимір переміг емоційний наплив, щоб розірвати ці стосунки", - сказав він.

Разом з тим Боднар зауважив, що дипломатичні відносини між Україною та Росією перебувають на низькому рівні. Він нагадав, що в обох країнах немає послів.