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29 вересня 2021, 21:55 371

Рада має голоси за відставку Разумкова, - ЗМІ

29 вересня 2021, 21:55 371
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Фото з відкритих джерел
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У парламенті є 226 голосів народних депутатів для того, щоб відправити Дмитра Разумкова у відставку з посади голови парламенту

Як пише RegioNews, про це УНІАН повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

"Я думаю, що питання Разумкова буде винесено в Трускавці. З імовірністю в 90%", - сказав співрозмовник, говорячи про розгляд кадрових питань на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", яке пройде в Трускавці.

На питання, чи знайдеться у ВР 226 голосів, щоб зняти Разумкова з посади спікера ВР, співрозмовник агентства спрогнозував, що це дійсно так.

За його словами, за це питання можуть проголосувати, зокрема, представники групи "Довіра", частина депутатів фракції "Голос", а також, можливо, частина депутатів групи "Партія "За майбутнє".

Водночас голоси за відставку Разумкова ще не збиралися.

Нагадаємо, що чутки про ймовірну відставку Разумкова ширяться вже не перший місяць. І хоч сам спікер парламенту наголошує, що йти з посади не збирається, у "Слузі народу" натякають на його можливе звільнення. Зокрема, фракція не запросила його на нараду, яка відбудеться на початку жовтня у Трускавці, адже там кажуть, що він не є членом партії.

Україна Слуга народа відставка Дмитро Разумков

 
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