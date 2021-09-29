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29 вересня 2021, 11:28 225

Початок сесії Запорізької міськради перенесли на кілька годин

29 вересня 2021, 11:28 225
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 29 вересня, об 11:00 мала відбутись восьма сесія Запорізької міської ради. Нещодавно стало відомо, що початок сесії переноситься на 15:00

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат від фракції "Єднання" Михайло Прасол.

Повідомляю: Початок сесії Запорізької міської ради переноситься на 15:00, - написав депутат.

Як повідомлялося, 3 вересня міськрада Запоріжжя поновила на посаді свого секретаря представника партії "Слуга народу".

Запорізький міський голова Володимир Буряк нібито написав заяву про дострокове припинення власних повноважень, хоча у партії Буряка кажуть, що мер Запоріжжя не збираєтсья у відставку.

Читайте також: Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку.

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