Початок сесії Запорізької міськради перенесли на кілька годин

Якщо запорізькі депутати підтримають дострокове звільнення Володимира Буряка, позачергові мерські вибори у Запоріжжі можуть відбутися вже навесні

24 вересня 2021

До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити

Банкова протягнула через парламент "закон проти олігархів", але зробила це у такий спосіб, що залишила масу питань щодо своєї адекватності та надала шанси для опозиції успішно побороти цей закон у суд...