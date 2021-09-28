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28 вересня 2021, 16:41 75

У партії Буряка кажуть, що мер Запоріжжя не збираєтсья у відставку

28 вересня 2021, 16:41 75
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з відкритих джерел
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У команді мера Запоріжжя Володимира Буряка заперечують інформацію про його відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на depo

Депутат Запорізької міськради від партії Володимира Буряка "Єднання" Михайло Прасол назвав цю інформацію "фейком". Ще один представник цієї фракції у міськраді Дмитро Сірий назвав прогноз "трохи поспішним". Керівник пресслужби мерії Андрій Ковальський, зазначив, що мерія не коментує чутки, додавши, що жодної офіційної інформації щодо відставки Буряка немає.

Як повідомляв RegioNews запорізький міський голова Володимир Буряк написав заяву про дострокове припинення власних повноважень. Щоправда, поки що вона без дати, але копії документу вже отримали офіси всіх політичних партій, які входять до складу Запорізької міської ради.

Розглянути заяву Буряка депутати можуть вже на найближчій сесії.

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