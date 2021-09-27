Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку

Якщо запорізькі депутати підтримають дострокове звільнення Володимира Буряка, позачергові мерські вибори у Запоріжжі можуть відбутися вже навесні

Якщо запорізькі депутати підтримають дострокове звільнення Володимира Буряка, позачергові мерські вибори у Запоріжжі можуть відбутися вже навесні

Фото: zp.gov.ua

Запорізький міський голова Володимир Буряк написав заяву про дострокове припинення власних повноважень. Щоправда, поки що воно без дати, але копії документу вже отримали офіси всіх політичних партій, які входять до складу Запорізької міської ради. Розглянути заяву Буряка депутати можуть вже на найближчій сесії. Враховуючи той факт, що наразі більшість в міськраді складається майже з 50 депутатів (із 64 обраних), які в опозиції до чинного градоначальника, то можна прогнозувати - рішення буде не на користь міського голови.

Про те, що мер може достроково піти на політичну пенсію, заговорили ще на початку літа. Втім, політичні експерти запевняли: Буряку дадуть час допрацювати до кінця року. Тож, чому саме зараз Володимир Вікторович вирішив піти на "заслужений відпочинок", кому вигідне форсування подій та хто може зайняти місце мера, з’ясовував RegioNews.

В чому сила, брате?

Якщо перефразувати цитату героя фільму "Брат", то відповідь у запорізькому випадку буде такою: "В кого депутатська більшість, той і сильніше". Наразі ця "сила" точно не в руках Буряка, хоча ще півроку тому саме мер був головним "диригентом" у Запорізькій міській раді та мав абсолютну підтримку більшості депутатів. Проте ситуація кардинально змінилась.

Коротко нагадаємо, що ж сталося і чому свого часу у Запоріжжі виникла політична криза. Навесні цього року в місті відбулось переформатування влади. Депутати, які входили до більшості в міськраді і підтримували Буряка, неочікувано "перефарбувались" і сформували нову коаліцію, до якої увійшли представники ОПЗЖ, "Європейської солідарності", "Слуги народу", "Нової політики" та "Партії Шарія". На боці Буряка лишились лише представники його політичної партії "Єднання". Але, як то кажуть, для Буряка це "ні про що", бо отримав він лише 16 депутатських "багнетів" із 64-х.

Після так званого переформування влади новоспечена коаліція зажадала від Володимира Буряка ряд кадрових "преференцій", серед яких була й зміна секретаря міськради. Поскрипуючи зубами, мер все ж погодився на ці умови, відтак на посаді секретаря пробуряковського Геннадія Наумова змінив "слуга" Анатолій Куртєв. Але останній не протримався в своєму кріслі й місяця – своїм розпорядженням міський голова його звільнив. З цього й почалася так звана політична криза, а у місцевому політикумі стали все голосніше говорити про можливу відставку Буряка.

За словами наших джерел, окрім непорозуміння з місцевими депутатами у градоначальника неочікувано виникли проблеми з Офісом президента – там обурились звільненням "слуги" Куртєва і зухвалою поведінкою пана мера. Мовляв, схопив "царя за бороду" і взагалі втратив відчуття реальності. Окрім того, за словами наших експертів, в ОП вирішили скористатись моментом і, так би мовити, "прокачати" ситуацію стосовно того, як зміняться рейтинги впливового міського голови (на минулих виборах за Буряка проголосували понад 60% запорожців) після політичного скандалу.

Кажуть, що місцеві депутати отримали "зелене світло" від Банкової повністю бойкотувати роботу міськради. "Слуги народу" майже три місяці принципово не збирались на сесії, які скликав Буряк, і не голосували по важливих питаннях. Більш того, мерія потрапила в поле зору правоохоронців – за прикладом Києва, в Запоріжжі почались постійні обшуки в кабінетах високопосадовців, з’явились різноманітні кримінальні провадження тощо. Це додатково "підкосило" позиції Володимира Вікторовича, і він "увімкнув задню". Мер погоджується на відновлення на посаді Анатолія Куртєва, але точку неповернення вже було пройдено, а механізм відставки – запущено.

Кому заважає запорізький мер?

Ще до сесії, на якій пана Куртєва поновили на посаді, наші джерела розповідали про те, що Буряку дали можливість допрацювати на посаді до нового року. А вже після різдвяних свят керувати містом, мовляв, буде той самий Куртєв. Експерти це пояснювали тим, що напередодні опалювального сезону змінювати керівника міста просто нерезонно (у випадку провалу вся відповідальність ляже саме на його плечі, що також відзначиться на його рейтингах). Окрім того, треба "закрити" бюджетний рік. Вже після того, як міський голова полишив би посаду, Запоріжжя почало б готуватись до позачергових виборів, які в такому випадку мали б бути призначені на осінь 2022 року.

Аж тут напередодні минулих вихідних місто сколихує звістка: Володимир Буряк написав заяву про складення повноважень. Щоправда, поки що без дати. Цю інформацію RegioNews підтвердили кілька народних депутатів та представники різних політичних сил. Кажуть, що в партійних офісах вже є копії тієї самої заяви.

В пресслужбі мерії це ніяк не коментують - і не підтверджують, і не спростовують. А ось Володимир Вікторович, який й так не спілкується з журналістами, котрі не входять до його пулу, мовчить, бо, за офіційною інформацією, перебуває на лікарняному – всім відомо, що мер має серйозні проблеми з серцем. За нашими даними, після того, як лікарняний закінчиться, міський голова ще й має намір піти у відпустку. Таким чином він потягне час та спробує вирішити свої політичні проблеми. Чи вдасться йому це зробити, побачимо згодом. А ми тим часом поцікавились, чому так раптово змінилась ситуація, і опоненти вирішили позбутись Буряка негайно.

За словами політичних експертів, форсування подій, пов’язаних з відставкою мера, можуть мати дві причини: політичну та економічну. Перша пов’язана з тим же Офісом президента. Там дуже переживають через сильні позиції мерів в багатьох регіонах: Запоріжжі, Одесі, Дніпрі, Києві і т. д. Окрім того, що керівники цих міст мають шалені рейтинги, майже в кожного є свій політичний проєкт. За результатами місцевих виборів, ці партії, як і їхні лідери, отримали сильну підтримку виборців, а такі "розклади" дуже нервують людей з Банкової. Особливо враховуючи той факт, що партія "Слуга народу" стрімко втрачає власні рейтинги. Тож, наразі мета – показати українцям, якими слабкими можуть бути їх улюбленці, як вони зраджують інтереси виборців і тому подібне.

Що ж стосується саме Запоріжжя. Подейкують, що Буряка вирішили терміново позбутись, аби позачергові вибори відбулись не восени, як планувалося раніше, а вже навесні. До того керування містом перейде до секретаря міськради, який є представником партії влади. Якщо Куртєв добре впорається зі своїми обов’язками, він навіть зможе претендувати стати кандидатом на посаду міського голови. Якщо ж ні, цього кандидата "призначить" Київ. І, скоріш за все, це буде діюча нардепка Юлія Яцик - вона має досить непогані впізнаваність та рейтинги.

Активно лобіювати скорішу відставку Буряка можуть також представники місцевих фінансово-промислових груп. Тут все банально й просто – освоєння бюджетних коштів на будівництві та реконструкціях різних об’єктів. В тому числі й багатостраждальних запорізьких мостів. Аби мати можливість "допомогти" підрядникам освоїти гроші до кінця року, щоб вони не повернулись до бюджету, треба отримати керівництво містом. Наприклад, через підконтрольного секретаря міськради, який на певний час буде в статусі в.о. градоначальника.