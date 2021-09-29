Начало сессии Запорожского горсовета перенесли на несколько часов

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Сегодня, 29 сентября, в 11:00 должна была состояться восьмая сессия Запорожского городского совета. Недавно стало известно, что начало сессии переносится на 15:00

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от фракции "Еднання" Михаил Прасол.

Сообщаю: Начало сессии Запорожского городского совета переносится на 15:00, - написал депутат.

Как сообщалось, 3 сентября горсовет Запорожья восстановил в должности своего секретаря представителя партии "Слуга народа".

Запорожский городской голова Владимир Буряк якобы написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, хотя в партии Буряка говорят, что мэр Запорожья не собирается в отставку.

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