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03 вересня 2021, 16:43 8

Міськрада запоріжжя поновила на посаді свого секретаря представника партії "Слуга народу"

03 вересня 2021, 16:43 8
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Фото з відкритих джерел
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Міськрада Запоріжжя поновила на посаді секретаря міськради представника партії "Слуга народу" Анатолія Куртєва.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт міськради.

Після відкриття пленарного засідання міський голова Володимир Буряк зачитав проєкт рішення щодо скасування попереднього розпорядження про звільнення з посади секретаря міськради Анатолія Куртєва. Проєкт був підтриманий усіма депутатами.

Куртєв вважається таким, що пройшов антикорупційну перевірку. Йому буде виплачена заробітна плата за період вимушеного прогулу.

Нагадаємо, запорізькі депутати з червня бойкотували сесії, скликані Буряком, після того, як той звільнив секретаря міської ради від "слуг" Анатолія Куртєва, який, за словами мера, начебто не пройшов спеціальну перевірку: порушив Закон України "Про запобігання корупції" та подав неправдиві відомості в е-декларації. Виключення зробили лише для позачергової сесії, на якій розглядалося питання допомоги погорільцям з вулиці Сержанта Медведєва.

RegioNews розібрався, через що виникла криза у Запоріжжі.

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