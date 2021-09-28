Сільрада на Буковині звернулася до обласної ради висловити недовіру голові ОДА Осачуку
Банилівська тергромада Вижницького району підтримала рішення про звернення до обласної ради з проханням ухвалити рішення про висловлення недовіри голові Чернівецької ОДА Сергію Осачуку
Про це повідомили у Банилівській територіальній громаді, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Відомо, що на засідання з'явилися 14 депутатів, які одностайно підтримали цю ухвалу.
Своє рішення сільрада мотивувала низкою проблем у громаді, які відмовляється вирішувати голова ОДА, серед яких - завершення реконструкції скандального газопроводу "Джурів - Банилів".
Як повідомлялося, 17 вересня у Чернівцях райрада висловила недовіру голові ОДА.
Згодом фракція "Слуга народу" в Чернівецькій облраді заявила, що не голосуватиме за недовіру голові ОДА.
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