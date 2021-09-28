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28 сентября 2021, 17:56 80

Сельсовет на Буковине обратился к областному совету выразить недоверие главе ОГА Осачуку

28 сентября 2021, 17:56 80
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Фото из открытых источников
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Баниловсвкая теробщина Вижницкого района поддержала решение об обращении к областному совету с просьбой принять решение о выражении недоверия председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку

Об этом сообщили в Баниловской территориальной общине, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Известно, что на заседание явились 14 депутатов, которые единодушно поддержали это постановление.

Свое решение сельсовет мотивировала рядом проблем в общине, которые отказывается решать председатель ОГА, среди которых - завершение реконструкции скандального газопровода "Джуров - Банилов".

Как сообщалось, 17 сентября в Черновцах райсовет выразил недоверие председателю ОГА.

Впоследствии фракция "Слуга народа" в Черновицком облсовете заявила, что не будет голосовать за недоверие председателю ОГА.

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