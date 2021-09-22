Комітет з депутатської етики нічого не вирішив стосовно штовханини Тищенка і Лероса

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Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не прийняв рішення щодо інциденту за участю нардепів Гео Лероса (позафракційний) та Миколи Тищенка (фракція “Слуга народу”)

Про це повідомив голова підкомітету Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За результатами розгляду інциденту між депутатами, які влаштували штовханину під час пленарного засідання парламенту, комітет не зміг ухвалити рішення.

Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі у п’яти пленарних засіданнях, – розповів Фролов.

Він також поінформував, що комітет, можливо, не повертатиметься до розгляду цього питання.

Як повідомлялося, 9 вересня у Раді Тищенко напав на Лероса.

Згодом стало відомо, що "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді.

Також нардеп Юрчишин поскаржився на колегу Тищенка в ДБР.