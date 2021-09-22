Комитет по депутатской этике ничего не решил относительно толкотни Тищенко и Лероса

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Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не принял решение относительно инцидента с участием нардепов Гео Лероса (внефракционный) и Николая Тищенко (фракция “Слуга народа”)

Об этом сообщил председатель подкомитета Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По результатам рассмотрения инцидента между депутатами, которые устроили потасовку во время пленарного заседания парламента, комитет не смог принять решение.

Комитет не смог принять решение. Ни о предупредить обоих, ни о рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях, – рассказал Фролов.

Он также проинформировал, что комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Как сообщалось, 9 сентября в Раде Тищенко напал на Лероса.

Также нардеп Юрчишин пожаловался на коллегу Тищенко в ГБР.