У Раді Тищенко напав на Лероса: що сталося

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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував бійку в сесійній залі Верховної Ради

Як пише RegioNews з посиланням на трансляцію пленарного засідання, він спробував виштовхати з-за трибуни позафракційного нардепа Гео Лероса.

Інцидент стався, коли Лерос з трибуни вкотре виступив з критикою на адресу президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши їх в нібито зриві спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.

Під час його виступу підійшов Тищенко, схопив мікрофони, після чого спробував відтіснити з трибуни самого Лероса.

Потім Тищенко заблокував трибуну собою, рознімати їх підійшли інші нардепи.

На цьому градус сутички знизився, спікер ВР Дмитро Разумков оголосив перерву, після якого Лерос продовжив виступ.

Нагадаємо, 17 червня у Раді сталася бійка між нардепами Іллею Кивою (ОПЗЖ) та Тищенком. Це відбулося під час розгляду поправок до законопроєкту про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення.