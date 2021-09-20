Разумков закликає НАБУ перевірити інформацію щодо можливої купівлі голосів за його відставку

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Як передає RegioNews про це він заявив під час засідання Погоджувальної Ради керівників фракцій та голів комітетів.

"50-70-100 тисяч за голос кажуть збирають за якісь відставки…По-перше я не розумію де відбуваєтсья, в яких кабінетах….Я майже переконаний, що це не правда, але я звертаюся до антикорупційних органів аби вони, сподіваюся це спростували", - зазначив спікер.

Коментуючи звинувачення щодо його роботи на олігархів, спікер порадив "закінчувати іісторії та вішати ярлики хто на яких олігархів працює бо можна вийти на себе".

За інформацією ЗМІ у парламенті збирають голоси за відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Зазначається, що ініціативи виходить від найвпливовіших осіб у державі.