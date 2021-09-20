Разумков закликає НАБУ перевірити інформацію щодо можливої купівлі голосів за його відставку
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає антикорупційні органи перевірити інформацію щодо можливої купівлі голосів за "якісь відставки"
Як передає RegioNews про це він заявив під час засідання Погоджувальної Ради керівників фракцій та голів комітетів.
"50-70-100 тисяч за голос кажуть збирають за якісь відставки…По-перше я не розумію де відбуваєтсья, в яких кабінетах….Я майже переконаний, що це не правда, але я звертаюся до антикорупційних органів аби вони, сподіваюся це спростували", - зазначив спікер.
Коментуючи звинувачення щодо його роботи на олігархів, спікер порадив "закінчувати іісторії та вішати ярлики хто на яких олігархів працює бо можна вийти на себе".
За інформацією ЗМІ у парламенті збирають голоси за відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Зазначається, що ініціативи виходить від найвпливовіших осіб у державі.