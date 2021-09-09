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09 вересня 2021, 15:52 13

"Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді

09 вересня 2021, 15:52 13
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити на 5 пленарних засідань народних депутатів Миколу Тищенка та Гео Лероса, які 9 вересня побилися під час ранкового пленарного засідання.

Як передає RegioNews про це в коментарі журналістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Завжди в конфлікті винні дві сторони. Тому мені здається, що треба прибрати обох (відсторонити від участі в п'яти пленарних засіданнях - ред.), щоб вони трошки поміркували", - сказав він.

За його словами, депутати вже звернулися до Голови ВР Дмитра Разумкова, щоб він направив відповідне подання до Регламентного комітету.

Арахамія прогнозує, що комітет ухвалить рішення щодо цього наступного тижня і передасть його до сесійної зали. На пленарному тижні з 21 по 24 вересня Верховна Рада зможе проголосувати за відсторонення обох депутатів на термін до 5 пленарних засідань

Депутат зазначив, що буде підтримувати таке рішення і агітуватиме інших колег голосувати.

"Якщо ми зараз не створимо якийсь механізм превенції таких подій, вони будуть через день... І будуть всі битися в цьому парламенті. Треба щось робити. У нас тільки один зараз, на жаль, є інструмент, яким чином можна покарати депутата за те, що він якось себе поводить у Верховній Раді. Тому ми спробуємо це зробити. Це превенція для всіх інших. Якщо всі інші побачать, що це працює, тоді вони просто не будуть цього робити", - сказав політик.

У Регламентному комітеті парламенту пообіцяли проаналізувати інцидент, однак не стали прогнозувати рішення.

Верховна Рада депутат бійка регламент

 
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