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10 вересня 2021, 17:32 154

Нардеп Юрчишин поскаржився на колегу Тищенка в ДБР

10 вересня 2021, 17:32 154
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Фото з відкритих джерел
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Нардеп Ярослав Юрчишин подав до Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про злочин "слуги" Миколи Тищенка, який штовхав Гео Лероса в Раді 9 вересня

Про це Юрчишин повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Політик зазначив, що таким чином Тищенко перешкоджав здійсненню Леросом своїх депутатських повноважень.

У тексті заяви вказано кілька статтей Кримінального кодексу України, за однією з них Тищенку може загрожувати арешт чи обмеження волі.

На мою думку, в діях Миколи Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, – вчинення насильницьких дій у зв’язку із державною діяльністю народного депутата України, та частиною першою статті 351 Кримінального кодексу України – створення штучних перешкод у роботі народного депутата України. Щодо статті 346, то такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, а щодо 351 — штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, – інформує нардеп.

Як повідомлялося, 9 вересня у Раді Тищенко напав на Лероса.

Згодом нардепи Лерос та Тищенко прокоментували бійку між собою.

Сьогодні Тищенко в церкві помолився за Гео Лероса.

Відомо також, що фракція "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді.

нардепи ДБР Офіс президента Микола Тищенко Гео Лерос скарга

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